Fiat Multipla in fiamme sulla superstrada Lecce-Brindisi

BRINDISI - I Vigili del Fuoco del comando provinciale sono intervenuti stamani sulla superstrada 613 Lecce-Brindisi, carreggiata nord nei pressi dello svincolo per Campo di Mare, per domare l'incedio che ha distrutto una Fiat Multipla, probabilmente innescato o da un problema all'impianto elettrico o da un guasto al circuito di alimentazione del motore, e mettere in sicurezza corsia di marcia e cunetta. Per garantire la viabilità durante le operazioni di spegnimento sono giunte sul posto da Torchiarolo una pattuglia di carabinieri (che hanno richiesto l'intervento della squadra di pompieri) e una della polizia locale nessun danno alle persone.

Gallery