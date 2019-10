Madre nega soldi a figlio ludopatico: lui le scaglia degli oggetti contro

TORRE SANTA SUSANNA – La madre si rifiuta, per l’ennesima volta, di dargli una somma di denaro e lui le scaglia contro dei suppellettili. E’ stato arrestato in flagranza di reato un 26enne affetto da ludopatia residente a Torre Santa Susanna. Il giovane deve rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia.

Stando agli accertamenti effettuati dai carabinieri della locale stazione, tali maltrattamenti andavano avanti dal 2019. Ieri il 26enne ha cominciato a inveire contro la vittima, fino al lancio di oggetti. Dopo le formalità di rito, il ragazzo è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi in via Appia.