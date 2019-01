Fim Cisl, nuovi vertici eletti dal consiglio generale

BRINDISI - Nuovi vertici per la segreteria generale della Fim Cisl Taranto-Brindisi: sono stati eletti dal consiglio generale Michele Tamburrano in qualità di segretario generale, Biagio Prisciano come aggiunto e Angela Sansonetti componente. Le elezioni si sono svolte nella mattina di oggi a Taranto, nel salone del Best Western Ara Solis di Lido Azzurro, alla presenza del Segretario regionale, Gianfranco Gasbarro.

La segreteria territoriale in continuità col mandato avviato da Valerio D’Alò (entrato lo scorso 19 dicembre nella segreteria nazionale della Fim Cisl) nel febbraio 2017, condurrà la struttura sino al 2021.

In qualità di segretario generale è stato votato il 50enne brindisino Michele Tamburrano. Sposato con due figli, Tamburrano entra a far parte della famiglia della FIM già nel 1995, subito dopo essere stato assunto come operaio nella Magneti Marelli di Bari per poi passare in Fiat Avio, in Avio e attualmente in GE Avio. Nel suo impegno sindacale annovera vari mandati da Rsu nelle aziende di cui è stato dipendente. Attualmente, oltre ad essere Rsu, è componente del Comitato Centrale Europeo di General Electric e vice-presidente del Comitato Europeo di Business Aviation di GE.

Nel suo impegnativo percorso, Tamburrano sarà affiancato dal 44enne Biagio Prisciano, al quale il Consiglio Generale gli ha riconosciuto il ruolo di Segretario Generale Aggiunto e seguirà il territorio di Taranto. Nato ad Avetrana, sposato con due figli, Prisciano (assunto in Ilva nel gennaio ‘98 nel reparto acciaieria) fa parte gel Gruppo AM Investco. Dal 2000 fa parte del direttivo della Fim Cisl e nel 2003 viene eletto per la prima volta Rsu nel collegio acciaieria. È stato per diversi anni anche Rls. Oltre a manifestare il suo grande senso di appartenenza e di professionalità che acquisisce negli anni, sempre al fianco dei lavoratori, nel 2005 gli viene affidato il ruolo dell’esecutivo che lo vede gestire due aree dell’Ilva abbastanza complicate, Ghisa e Acciaieria. Ma il grande passo di Prisciano arriva nel 2015, quando entra a far parte della segreteria (segretario di fabbrica Ilva, attuale seconda organizzazione all’interno dello stabilimento) insieme al neo eletto Segretario Generale, Valerio D’Alò. Segue una delle vertenze più complicate d’Italia quella dell’Ilva, conclusasi a settembre dello scorso anno con il passaggio dall’Amministrazione Straordinaria ad Arcelor Mittal, con l’accordo sindacale siglato al Mise.

Il Consiglio Generale, infine, ha eletto Angela Sansonetti all’interno della segreteria. Nata a Foggia, 31 anni, dipendente della Leonardo Company Spa, nel 2012 ha conseguito il diploma di laurea triennale in Ingegneria Industriale al Politecnico di Bari, sede di Taranto. È impegnata da alcuni anni, all’interno dello stabilimento ionico di Leonardo, nell’attività di proselitismo sindacale,avendo partecipato ad attività mirata di formazione organizzata dalla Fim-Cisl nazionale.