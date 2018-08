Finalmente spariscono le "trappole per pedoni" in piazza Cairoli

BRINDISI – Adesso gli anziani (e i pedoni in generale) posso camminare tranquillamente in piazza Cairoli. Le basole dissestate situate di fronte all’ingresso della filiale della Monte dei Paschi di Siena, all’altezza dell’incrocio con via Cappellini, sono finalmente state sostituite con nuove basole. Questo grazie alla tenacia del cittadino Enzo Giunta e all’interessamento dell’assessore ai Lavori Pubblici, Tiziana Brigante.

La scorsa settimana, infatti, lo stesso Giunta aveva segnalato l’amministrazione comunale al pericolosità di quel tratto di marciapiede, facendolo delimitare. Nella giornata di lunedì (6 agosto), visto che nulla cambiava, Giunta ha sollecitato ulteriormente il Comune. Stamattina, così, sono finalmente arrivati gli operai. E nel giro di poche ore, le basole pericolanti (vere e proprie trappole) sono sparite.

Gallery