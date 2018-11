Fine settimana con l'ombrello: piogge e temporali da sabato pomeriggio

BRINDISI – Dopo una settimana all’insegna del bel tempo, ad eccezione di qualche sporadica precipitazione, una nuova perturbazione è in arrivo per il fine settimana. Di sole, insomma, se ne vedrà ben poco nel primo week end di dicembre.

La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) valida dalle prime ore di sabato (1 dicembre) fino a tarda notte. In questo arco temporale si prevedono precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi puntualmente moderati. In particolare, da quanto previsto dai meteorologi, dovrebbe piovere quasi ininterrottamente dal primo pomeriggio di sabato fino al pomeriggio di domenica. La buona notizia è che il vento non darà rogne, visto che si prevede uno scirocco moderato con punte massime di poco superiori ai 20 chilometri orari.

Come di consueto, il servizio di Protezione civile del Comune di Brindisi diretto dall’ingegnere Giuseppe Augusto l'evolversi della situazione in costante contatto con il dipartimento nazionale e con la Regione Puglia. Si raccomanda di consultare al sito http://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/93 le norme di comportamento