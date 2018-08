Finisce in carcere dopo essere evaso dai domiciliari

FRANCAVILLA FONTANA- Finisce in carcere per aver violato gli arresti domiciliari: l'aggravamento della misura è stato disposta per un uomo di 33 anni di Francavilla Fontana. I carabinieri non lo hanno trovato nella sua abitazione e hanno atteso che rientrasse.

L’ultimo episodio di evasione dai domiciliari risale a qualche giorno addietro, quando i militari verso le ore 23 si sono recati a casa sua per verificarne la presenza in quanto sottoposto alla misura cautelare dal 16 maggio 2018. Dopo aver suonato più volte il citofono non hanno ricevuto alcuna risposta, pertanto hanno deciso di fermarsi per constatarne il rientro avvenuto alle ore 00.10. Stamattina il francavillese è stato condotto nel carcere di Brindisi.