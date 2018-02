"Fontana Tancredi, cantiere edile da bloccare: perequazione con la ditta"

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota di Rosy Barretta, candidato al Senato per il Pd, sul permesso a costruire rilasciato a una ditta di Brindisi per edificare un palazzo sulla fontana Tancredi.

«Ritengo che si debba fare ogni sforzo per bloccare i lavori, proponendo un accordo di perequazione alla ditta che li ha avviati, per scongiurare il rischio che sulla fontana Tancredi sia edificato un palazzo. La buona politica deve tutelare i monumenti e la cultura. Ecco perché spero che venga accolto l’appello lanciato dalle associazioni Italia Nostra, Legambiente, Touring Club Italiano – Club territoriale di Brindisi, Club per Unesco di Brindisi, Fondazione Tonino Di Giulio, Amici dei Musei. E a tal fine nelle prossime ore chiederò al ministro dei Beni Culturali, Franceschini, che intervenga a tutela della storica fontana».