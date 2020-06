Pista abusiva da motocross individuata dai Forestali: scatta il sequestro

I Carabinieri Forestali della Stazione di Brindisi e del Nucleo Investigativo (Nipaaf) del Gruppo, sono intervenuti prontamente a verificare la regolarità dell’esercizio di attività di motocross su una pista ricavata su terreno agricolo alla periferia di San Pietro Vernotico. Richiamati dal rombo dei motori, i Militari hanno proceduto a fermare i motociclisti ed a identificarli, così come il possesso e la copertura assicurativa delle due ruote. Fin qui tutto in regola.

Non così per la pista, per ottenere la quale erano stati effettuati diffusi movimenti di terra, per ricavare dossi e cunette, senza alcun titolo abilitativo. Tutta l’area, per un estensione di circa un ettaro e mezzo, è stata sottoposta a sequestro penale preventivo, per aver realizzato lavori senza il prescritto permesso di costruire.

Sugli aspetti documentali della questione, gli accertamenti sono stati finora effettuati presso il proprietario; tuttavia l’informativa inoltrata alla Procura della Repubblica di Brindisi è per il momento a carico di ignoti, in attesa di individuare con esattezza le responsabilità sui reati edilizi contestati, per cui le indagini sono tuttora in corso.

Quest’ ultimo intervento dei Carabinieri Forestali si inquadra in una campagna di controlli mirata a verificare la compatibilità di talune attività, fra cui sicuramente motocross e trial con gli ambienti naturali, soprattutto se vincolati. E’ il caso del motociclista fermato e denunciato nel Bosco di Cerano, lo scorso febbraio, al Bosco del Cillarese a dicembre, così come dei numerosi episodi lungo le dune e le spiagge del litorale Nord della provincia (Specchiolla, Pilone, Torre Canne), dove, oltre ai danni alla vegetazione e a tutto l’ “habitat”, è evidente il disturbo alla fauna selvatica.