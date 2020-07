Forte vento: alberi e rami spezzati, numerosi interventi dei vigili del fuoco

BRINDISI – Il forte vento di maestrale che dal pomeriggio di domenica 12 luglio soffia sul Brindisino, non ha risparmiato gli alberi e i rami pericolanti. I vigili del fuoco, già impegnati a spegnere diversi roghi di sterpaglie, canneti e rifiuti, sono stati chiamati anche per rimuovere alberi e rami caduti sulla sede stradale. Come è accaduto sulla litoranea nord di Brindisi, la Sp 41, dove un grosso pino marino si è spaccato a metà finendo sulla carreggiata. Al quartiere Minnuta, invece, un grosso ramo è caduto sul un palo della pubblica illuminazione.

