Corriere effettua una consegna: i ladri gli saccheggiano il furgoncino

BRINDISI - Mentre effettuava una consegna, hanno aperto lo sportello del suo furgoncino e gli hanno rubato un zaino al cui interno si trovavano dei documenti, un tablet e varie chiavi. Il dipendente di una ditta di trasporti racconta la disavventura in cui è incappato sabato scorso (15 febbraio) a Brindisi.

“Come ogni sabato – dichiara – ero in città fare le mie consegne, e tra una consegna e l’altra, approfittando della mia assenza di pochi minuti dal furgone, una o più persone, di grande classe umana, hanno aperto lo sportello e preso il mio zaino di colore rosso, personale, con all’interno documenti, tablet che usa mio figlio di soli 3 anni (e di questo si dovrebbero vergognare a vita), soldi, giubbino, arie chiavi importanti per me, fra cui un mazzo colorato (una rossa, una verde e una blu) con un portachiavi raffigurante la città di Budapest” .

“Se qualcuno ha visto qualcosa oppure trovato documenti per terra e mazzi di chiavi, vi prego di rispondere. Con questi gesti non date un bell’esempio alla città, indipendentemente dalla vostra nazionalità”.