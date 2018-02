Forum con i candidati al parlamento presso la biblioteca di Ostuni

Si terrà presso l’auditorium della Biblioteca comunale l’incontro pubblico con i politici locali che si sono candidati alle consultazioni elettorali del 4 marzo 2018 per il rinnovo dei rappresentanti di Camera e Senato.

Organizzato dal Forum della Società Civile per incoraggiare il dibattito e il confronto sui diversi programmi elettorali, l’incontro si terrà lunedì 19 febbraio alle ore 18 e prevede la partecipazione di Christian Continelli, consigliere provinciale e comunale, di Ostuni, candidato al Senato nel Collegio Puglia 2 per Fratelli D'Italia; di Mauro D’Attis, brindisino capolista per Forza Italia nel collegio plurinominale Puglia 3 per la Camera dei Deputati; di Giovanni Epifani, ex consigliere regionale e attuale componente del dipartimento Agricoltura del Partito Democratico, candidato ostunese alla Camera nel collegio uninominale di Brindisi, Ostuni e Fasano.

Poi, ancora, di Valentina Palmisano, anche lei di Ostuni, candidata alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Puglia 3 per il Movimento Cinque Stelle; di Pier Luigi Sozzi, medico ostunese candidato al Senato con Liberi e Uguali nel collegio uninominale Puglia 4; di Vittorio Zizza, di Carovigno e già senatore, questa volta candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Puglia 13 per Noi con l’Italia.

I sei candidati che interverranno, avranno a disposizione un tempo prestabilito per presentarsi, presentare ai cittadini il loro programma e dibattere sulle diverse posizioni, durante un incontro che prevede la partecipazione del giornalista ostunese Oronzo Martucci, nei panni di moderatore. Convocato dal Presidente del Forum della Società Civile Enzo Cappetta, l’incontro è aperto alla cittadinanza e a tutte le associazioni iscritte, caldamente invitate a partecipare.

Liberi e Uguali

Importante appuntamento per la campagna elettorale di Liberi e Uguali a Mesagne. Domenica 18 febbraio alle ore 11 nell’Auditorium del Castello, alla presenza di Massimo D’Alema, saranno presentate le candidature alla Camera e al Senato. D’Alema come è noto ha accettato di candidarsi nel collegio senatoriale plurinominale del Salento rinnovando un consolidato rapporto con questo territorio.

Saranno presenti le candidate Valentina Carella, uninominale Camera, libero professionista nel campo della comunicazione, laureata presso la Sapienza di Roma. Da sempre impegnata nel sociale; ha coordinato diversi progetti di inclusione collaborando con alcune Cooperative del territorio. Nel 2015 è stata eletta consigliere comunale e ha ricoperto la carica di Assessore al Comune di San Pietro Vernotico.

Irene Strazzeri, uninominale Senato, sociologa, residente a Lecce e ricercatrice di Sociologia presso l’Università di Foggia. Da anni focalizza le sue ricerche sulla differenza sessuale e sul tema del riconoscimento dei diritti. Ha pubblicato diversi testi ed ha curato volontariamente l’archivio di storie di vita delle donne ospiti presso il centro antiviolenza e anti-tratta “Libera” di Lecce.

Rosanna Cavallo, plurinominale Senato. Psicologa, psicologa forense, impegnata come dirigente locale e nazionale di cooperative per la gestione di servizi socio-sanitari per persone diversamente abili, vice presidente dell’associazione culturale Left-Brindisi.

Forza Italia

Domenica 18 febbraio alle 10.30 incontro di tutti i candidati alla Camera e al Senato di Forza Italia del Sud della Puglia all'Andromeda Maxicinema di Brindisi, via Bozzano 1.

Mauro D'Attis, candidato alla Camera per Forrza Italia, alle 17.30 di oggi, a Brindisi, si incontrerà presso la sede della Cisl con il segretario generale di Taranto e Brindisi Antonio Castellucci e i quadri dirigenti. Alle 19.30, a Putignano, incontrerà il coordinamento cittadino di Forza Italia. Alle 21.00, a Taranto, è previsto un incontro con gli amministratori locali di Forza Italia della provincia, coordinati dal responsabile provinciali Enti Locali Mario Caroli

Potere al popolo

Oggi pomeriggio a Carovigno, nella sala del ristorante Fantasy in via Carducci 25, Potere al Popolo incontra la cittadinanza. L’assemblea, introdotta da Vito Uggenti vedrà partecipazione di Angelo Brandi candidato alla camera nel collegio uninominale e di altre candidate e candidati della lista di Potere al Popolo. Invitiamo alla partecipazione per un confronto diretto e una maggiore conoscenza del nostro programma politico.