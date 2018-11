Fra i banchi di scuola con 10 grammi di droga: denunciato un minorenne

MESAGNE – Un sequestro di droga è stato effettuato all’interno dell’istituto tecnico commerciale “Epiafanio Ferdinando” di Mesagne. Si tratta di 10 grammi di marijuana trovati in possesso di uno studente di 17 anni, nel corso di un controllo effettuato dai carabinieri della locale stazione.

I militari hanno rinvenutosette bustine in cellophane trasparenti con chiusura, occultate all’interno degli slip, nonché una ottava nella tasca dei pantaloni. Inoltre i militari hanno recuperato due “grinder” (un macina erba, sminuzzatore o trituratore è un piccolo dispositivo metallico di solito tondo formato da due parti complementari dotate all’interno di piccoli chiodi o denti) che il giovane aveva all’interno della felpa. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni di Lecce, per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente.