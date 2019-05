Accoltella il marito: arrestata per tentato omicidio

FRANCAVILLA FONTANA- Quattro coltellate al marito, poco prima di cena. Lei, 48 anni, è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio, aggravato da futili motivi, lui, 62 anni, è ricoverato in ospedale, al Perrino di Brindisi: non corre pericolo di vita.

La lite nel box

La lite che ha rischiato di finire in tragedia è avvenuta a Francavilla Fontana, in un box del quartiere San Lorenzo, zona 167, dove i coniugi vivono. Attorno alle 20.30 I vicini di casa della coppia hanno sentito urlare e hanno contattato il numero di pronto intervento: quando sono arrivati i carabinieri hanno trovato la donna ancora con il coltello in mano. Il marito si era accasciato sul pavimento in una pozza di sangue. E' stato chiesto l'arrivo di un'ambulanza e l'uomo è stato trasferito in ospedale. Probabilmente sarà interrogato nelle prossime ore.

L'arresto

In carcere, nel braccio femminile di Borgo San Nicola, a Lecce, è stata portata la donna, accusata di aver cercato di uccidere il marito con quattro fendenti, due al torace e due alla schiena, probabilmente mentre il marito cercava di mettersi al riparo. Nelle prossime ore la donna affronterà l'udienza di convalida dell'arresto davanti al giudice per le indagini preliminari, alla presenza del sostituto procuratore Giovanni Marino e del suo avvocato.