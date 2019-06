Eroina sul tavolo e metadone in frigo: arrestato

FRANCAVILLA FONTANA - Eroina sul tavolo e metadone in frigo. La perquisizione anche con l'ausilio delle unità cinofile si è conclusa con l'arresto di Giuseppe Pentassuglia, 40 anni, di Francavilla Fontana, accusato anche di aver realizzato un allaccio abusivo all'Enel.

La perquisizione: la scoperta della droga

I carabinieri hanno controllato prima l'abitazione di residenza di Pentassuglia, poi si sono spostati in quella rurale in contrada Caniglia, sempre in agro di Francavilla e qui hanno trovato droga: 116 grammi di eroina "brown sugar" e un flacone contenente metadone, più un bilancino di precisione trovato in un vaso di fiori. La perquisizione è stata condotta con le unità cinofili del nucleo di Modugno.

Allaccio abusivo all'Enel

Nel contesto della perquisizione i militari hanno accertato anche l’allaccio abusivo alla rete Enel, mediante un by pass al contatore con due morsetti provvisori. Il danno economico stimato è pari a cinquemila euro.

Pentassuglia attenderà ai domiciliari l'udienza di convalida dell'arresto.

