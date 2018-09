Francavilla Fontana, cambio al vertice del Radiomobile: arriva Grasso

FRANCAVILLA FONTANA - Cambio al vertice del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana: da ieri il nuovo comandante è il sottotenente Andrea Grasso, subentra al luogotenente carica speciale Salvatore Gioia. L’Ufficiale, 31 anni, di origini liguri, ha intrapreso la carriera nell’Arma nel 2008 come allievo maresciallo.

Al termine del corso biennale di formazione è stato assegnato alla stazione carabinieri di Biandrate, in provincia di Novara, con l’incarico di “addetto” e dopo un biennio trasferito al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Novara, dove sin dall’inizio si è distinto particolarmente. Nel 2013 il comandante della Legione Carabinieri “Piemonte”, il generale di Brigata Gino Micale, gli ha tributato un “encomio” per aver contribuito in maniera determinante ad individuare ed arrestare gli autori di un tentato omicidio commesso nei riguardi di un cittadino italiano da parte di due albanesi che si erano poi rifugiati nel paese di origine.

Dal 2014 sino al 2015 ha prestato servizio presso la Terza Sezione del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Milano, occupandosi di stupefacenti, per poi l’anno successivo ritornare in Liguria nella Prima Sezione –delitti contro la persona- del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo Carabinieri di Genova. In ultimo nel 2017 ritornato a Milano nella Seconda Sezione del Nucleo Investigativo si è specializzato nel particolare settore relativo al contrasto alla criminalità organizzata. Sempre nel 2017 è risultato vincitore del concorso per Ufficiale del Ruolo Speciale dell’Arma frequentando il 58esimo Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. È laureato in Scienze Sociologiche.