Rifiuta di sottoporsi al test per l'alcol: automobilista denunciato

FRANCAVILLA FONTANA- Un uomo di 32 anni è stato denunciato dai carabinieri di Francavilla Fontana per essersi rifiutato di sottoporsi al test per accertare il tasso di alcol nel sangue. E' stato fermato per un controllo ieri sera, in via Puccini: era alla guida di una Opel Zafira di sua proprietà. La patente di guida gli è stata ritirata, l'utilitaria sequestrata ai fini della confisca.