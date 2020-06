Francavilla Fontana. Incendio in allevamento di bestiame: in fiamme 1000 balle di fieno

FRANCAVILLA FONTANA - Si è sviluppato attorno alle 5:30 di questa mattina, presso l'azienda agricola "Caliandro" di Francavilla Fontana, un'incendio all'interno di uno dei capannoni contenente il foraggio per gli animali. Il rogo sarebbe avvenuto per autocombustione a causa dei gas prodotti dallo stesso mangime.

Sono andate in fiamme circa mille balle di fieno, di cinque quintali l'una stoccate all'interno. Si tratta di una struttura coperta in metallo di circa 400 metri quadrati ed aperta nei quattro lati. Adiacente vi era stoccato, in una zona esterna, circa 8000 quintali di fieno verde sottovuoto, in parte interessato dal fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sia il titolare che gli operai hanno confermato che già attorno all'una di questa notte, mentre lavoravano, hanno percepito odore di bruciato.Sul posto sono ancora a lavoro sei mezzi ed una quindicina di vigili del fuoco di Francavilla Fontana e della centrale per le operazioni di spegnimento e i carabinieri della locale stazione. Il luogo non è servito da sistema di video sorveglianza. Nessun animale dell'azienda agricola è stato coinvolto e lo stesso capannone coinvolto risulta agibile.

Gallery