Francavilla Fontana, istituita la commissione Pari opportunità

FRANCAVILLA FONTANA - Martedì 8 gennaio si è insediata ufficialmente al Castello Imperiali di Francavilla Fontana la Commissione Pari Opportunità che, come primo atto, ha eletto presidente Tiziana Fino e vice presidente Stella Lavota. La Commissione, composta da nove donne e un uomo, oltre all'assessore al ramo Sergio Tatarano membro di diritto, ha già messo in cantiere una serie di iniziative di ampio respiro che saranno calendarizzate nelle prossime settimane.

Gli altri componenti, scelti tra coloro che hanno presentato autonomamente la propria candidatura, sono: Francesco D'Alema, Anna Ferreri, Alessandra Passa, Maria Rosaria Passaro, Elisabetta Quaranta, Roberta Resta, Maria Rizzo e Sabrina Vecchio. Nel corso della prima riunione si è in particolare rivolta l'attenzione agli aspetti della comunicazione e dell'uso della lingua, che saranno oggetto di attenzione e di un vero e proprio approfondimento di studio a partire soprattutto dalle scuole.

La Commissione Pari Opportunità appena insediata opererà alla luce delle novità introdotte nel regolamento che prevede un ampliamento del raggio di intervento che sarà rivolto a contrastare qualunque forma di discriminazione.

“Sono molto soddisfatto per il lavoro svolto in questa riunione di insediamento. – dichiara l’Assessore alle Pari Opportunità Sergio Tatarano – A Tiziana Fino e all’intera commissione vanno i miei auguri per un proficuo lavoro. C’è tanto da fare per scardinare pregiudizi e comportamenti negativi che troppo spesso sfociano in violenza. Siamo già al lavoro per portare il nostro contributo nella comunità e nei luoghi sensibili, in particolare quelli frequentati dai giovanissimi. L’auspicio – conclude l’Assessore Tatarano – è che quanto partorito dalla Commissione possa essere accolto dall’intera cittadinanza”.