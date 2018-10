Non si hanno più notizie di un minorenne, l'appello: "Aiutateci a trovarlo"

FRANCAVILLA FONTANA – Si stanno vivendo momenti di apprensione tra Francavilla e Taranto per la scomparsa di un minorenne, Giovanni Micoli, 17 anni di Taranto di cui non si hanno notizie dalla mattinata di oggi, lunedì 22 ottobre. La sorella qualche ora fa pubblicato un post su Fb chiedendo aiuto al popolo della rete: “Per favore aiutateci a trovare questo ragazzino scomparso da stamattina in zona Francavilla Fontana, lui è di Taranto in qualsiasi posto lo trovate contattate i carabinieri per favore. Condividiamo, ha 17 anni si chiama Giovanni. Se lo vedete chiamate i carabinieri vi prego”.

Sul caso stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, al comando del capitano Gianluca Cipolletta, i colleghi delle stazioni limitrofe e di Taranto.

