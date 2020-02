Francavilla Fontana. Ruba portafogli in municipio: denunciato un 44enne

FRANCAVILLA FONTATA - Ha approfittato della distrazione di una donna, sottraendole il portafogli. E' accaduto al municipio di Francavilla Fontana dove un 44enne del luogo si è impossessato per portadocumenti della signora mentre era all'interno di palazzo di città. Per questo motivo, i carabinieri della stazione di Francavilla Fontana, a conclusione dell' attività investigativa, hanno denunciato l'uomo per furto aggravato. Il portafogli è stato rinvenuto nei pressi della villa comunale e restituita alla legittima proprietaria