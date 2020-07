Si accascia in spiaggia e muore, tragica domenica per un anziano francavillese

FRANCAVILLA FONTANA - Forse un attacco cardiaco è all'orgine del decesso di un cittadino di Francavilla Fontana che stava trscorrendo la domenica in spiaggia, a San Pietro in Bevagna, marina di Manduria. L'uomo, un 74enne, questo pomeriggio ( domenica 12 luglio) è stato soccorso dai bagnanti e poi dal personale del 118 accorso nella zona centrale, tra la pineta e la piazza delle Perdonanze. I sanitari hanno tentato il possibile per rianimarlo ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Constatato il decesso, è stato portato via dal personale dell'agenzia funebre nella disperazione di familiari, amici e bagnanti.

