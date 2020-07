Due arrestate per abusivismo, e due denunce per danni

Francavilla Fontana: abusivismo edilizio, due donne ai domiciliari

I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana hanno eseguito un ordine di esecuzione pena in regime di detenzione domiciliare nei confronti di due sorelle di 46 e 22 anni del luogo, condannate in via definitiva per abusivismo edilizio, commesso in Francavilla Fontana nell’arco temporale marzo 2006 – marzo 2007.

Francavilla Fontana: danni durante lite fuori dal bar, denunciati

A conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata dal proprietario di un esercizio pubblico di Francavilla Fontana, i carabinieri della stazione cittadina dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà due 58enni del posto, per danneggiamento in concorso. In particolare, i due, nella mattinata del 13 luglio scorso, durante un litigio per futili motivi, avvenuto all’esterno del citato esercizio, hanno danneggiato arredi e suppellettili di proprietà del querelante.