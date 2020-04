Francavilla Fontana. Carico di rifiuti non autorizzati, denunciato il trasportatore

FRANCAVILLA FONTANA - Raccoglieva riufiuti urbani senza autorizzazione per questo i carabinieri forestali di Ceglie Messapica hanno posto sotto sequestro un autocarro, abilitato al solo trasporto di materiali metallici da avviare a recupero. I militari hanno bloccato il mezzo alla periferia di Francavilla Fontana e dal controllo è risultato che lo stesso era regolarmente iscritto alla sezione regionale dell’ Albo nazionale dei gestori di rifiuti, ma per attività di trasporto di materiali metallici e non per rifiuti di tipo urbano, come quelli accumulati sul cassone. Al trasportatore, F.C. di 42 anni è stato contestato il reato di gestione di rifiuti non autorizzata ed è stato denunciato. L’ autocarro, invece, è stato sottoposto a sequestro preventivo penale.

