Sorpreso con altre persone in casa: un uomo dai domiciliari al carcere

SAN VITO DEI NORMANNI – In più occasioni, l’ultima ieri sera (venerdì 31 maggio), avrebbe ospitato persone che alle quali in realtà non poteva dare ospitalità. Il 42enne Francesco Turrisi, di San Vito dei Normanni, è stato condotto in carcere in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cui era già sottoposto, ossia quella degli arresti domiciliari.

L’uomo ha ricevuto la visita dei carabinieri della locale stazione, che hanno accertato la presenza di due soggetti che non avevano alcun titolo per stare lì, tenuto conto degli obblighi cui Turrisi era sottoposto. Per questo il pm di turno del tribunale ha disposto la sostituzione dei domiciliari con il carcere.

Lo stesso assurse agli onori delle cronache già nel luglio del 2018, quando si costituì in caserma, dopo che la notte precedente aveva esploso dei colpi di pistola contro un 33 già noto alle forze dell’ordine, ferendolo alle gambe, al culmine di una lite. Il fatto si verificò all’esterno di un bar del posto. Turrisi è difeso dagli avvocati Andrea D’Agostino e Cinzia Cavallo.