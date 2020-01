Fucilate contro l'auto: nuovo attentato ai danni di Domenico Tanzarella

OSTUNI – Secondo atto intimidatorio nel giro di due mesi ai danni dell’avvocato Domenico Tanzarella, ex sindaco di Ostuni, attualmente consigliere comunale della Città Bianca. Due fucilate sono state esplose contro l’Audi A6 di proprietà del professionista, parcheggiata di fronte alla sua abitazione, in una zona periferica di Ostuni.

L’episodio si è verificato alle prime luci di oggi (sabato 4 dicembre). L’ex primo cittadino, da alcuni giorni in vacanza, non era in casa. Sono stati alcuni vicini, allarmati dai boati, ad allertare le forze dell’ordine. Sul posto si sono recati i poliziotti del locale commissariato, con l’ausilio del personale della polizia Scientifica. Un episodio analogo si verificò la tarda serata del 31 ottobre, quando vennero esplose tre fucilate contro l’abitazione dell’avvocato: due colpi colpirono la fiancata lato passeggero della macchina di Tanzarella, il terzo danneggiò il cancello.

E’ evidente che entrambi gli attentati rientrino in un’unica strategia intimidatoria sulla quale il commissariato sta tentato di far luce. Le immagini riprese dalle telecamere della zona sono al vaglio degli investigatori, al lavoro per risalire agli autori e al movente del grave gesto.

Va ricordato che Tanzarella, oltre all’impegno politico, è anche il presidente della squadra di basket di Ostuni, iscritta al campionato di Serie C Gold. In occasione delle ultime elezioni amministrative si era nuovamente candidato per la fascia tricolore.