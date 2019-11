Fucilate contro l'auto e l'abitazione dell'ex sindaco Tanzarella

OSTUNI – Due fucilate contro la macchina e un terzo colpo di fucile contro il cancello dell’abitazione: un grave atto intimidatorio è stato perpetrato intorno alle ore 23.30 di giovedì (31 ottobre) ai danni dell’avvocato Domenico Tanzarella, ex sindaco di Ostuni, già vice presidente della Provincia di Brindisi, attualmente consigliere comunale di opposizione nell’assise ostunese.

Il professionista risiede in una villetta situata all’interno di un complesso residenziale, nella periferia della Città Bianca. Da quanto appreso, Tanzarella era in casa insieme alla moglie, quando ha sentito tre boati. Dopo essere uscito, ha visto numerosi pallini per terra, a ridosso del cancelletto, e ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto si sono recati i poliziotti del commissariato di Ostuni coordinati dal vicequestore Gianni Albano, coadiuvati dagli esperti della Scientifica. Complessivamente sarebbero stati esplosi tre colpi di un fucile calibro 12. Due fucilate hanno centrato la fiancata lato passeggero dell’auto dell’avvocato. Il terzo colpo, come detto, ha danneggiato il cancello. I poliziotti hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere della zona.

Oltre all'impegno politico, Tanzarella è anche il presidente della squadra di basket di Ostuni, iscritta al campionato di Serie C Gold. Si indaga per risalire agli autori e al movente dell'attentato. Contattato da BrindisiReport, l'avvocato ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Nei primi giorni della prossima settimana potrebbe svolgersi un incontro con il questore di Brindisi, Ferdinando Rossi.