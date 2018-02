Una doppietta a canne mozze nascosta nel muretto a secco

ERCHIE - I carabinieri della stazione di Erchie, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, in contrada Specchiaraciola, hanno rinvenuto all'interno di un involucro di cellophane confezionato accuratamente in maniera ermetica e collocato all'interno di un muro a secco, un fucile a canne mozze.

Si tratta di una doppietta cal. 16 con matricola abrasa, perfettamente funzionante, a cui sono state recise le canne e il calcio, nonché 6 cartucce a pallini dello stesso calibro, in buono stato di conservazione. Sono in corso approfonditi accertamenti, finalizzati a stabilire se l'arma sia stata recentemente utilizzata per qualche azione delittuosa.

