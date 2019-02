Fucile clandestino nascosto in casa: arrestato un uomo

VILLA CASTELLI – Aveva nascosto un fucile calibro 12 con matricola abrasa, nella sua abitazione. Il 57enne Oronzo Barletta, di Villa Castelli, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della locale stazione. I militari hanno sottoposto la casa a perquisizione. L’uomo non ha saputo dare spiegazioni del possesso dell’arma, marca Breda. Questa è stata sottoposta a sequestro. L’uomo è stato arrestato in regime di domiciliari, per detenzione abusiva di arma clandestina.