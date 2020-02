Operazione Bronx: trovato un fucile nascosto in un trullo

SAN MICHELE SALENTINO - Ieri 1 febbraio 2020, a conclusione di accertamenti eseguiti nel corso della fase esecutiva dell’operazione “Bronx”, i carabinieri di San Michele Salentino hanno denunciato Pietro Venerito, 28enne del luogo, già arrestato nello stesso blitz del 30 gennaio perché indagato per detenzione e detenzione illegali di una pistola e di un fucile, banconote false e uccisione di un cane, e la sua convivente, I.B., 34enne del luogo, per detenzione illegale e alterazione di armi.

I carabinieri, nel corso di una perquisizione mirata eseguita presso l’abitazione rurale in uso alla coppia ubicata in contrada Padalini, nel limitrofo agro di San Vito dei Normanni, hanno rinvenuto nel comignolo del caminetto del trullo un fucile calibro 36, sprovvisto di marca e matricola, con la canna mozzata e dieci cartucce per la stessa arma. Fucile e munizioni sono state sequestrate e messe a disposizione del magistrato inquirente della procura di Brindisi per eventuali accertamenti peritali.