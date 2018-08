In scooter con fidanzata ma senza patente scatena inseguimento

BRINDISI - Inseguimento per le strade del rione Cappuccini da parte di una pattuglia dei "nibbio" della Sezione volanti, per bloccare due persone a bordo di uno scooter che non avevano ottemperato all’intimazione di alt. Erano le 13.30 di ieri quandogli agenti in moto, mentre percorrevano via Appia, giunti in prossimità della clinica “Salus” notavano davanti a loro uno scooter di colore nero, con due occupanti a bordo. Il conducente si girava e guardava nella direzione dei poliziotti, e immediatamente cercava di allontanarsi imboccando con lo scooter una strada che costeggia la clinica.

I poliziotti riuscivano comunque a intimare al conducente di fermarsi, ma questi, per tutta risposta, accelerava cercando di far perdere le proprie tracce. I "nibbio" partivano all'inseguimento, utilizzando anche i dispositivi di segnalazione visiva, ma lo scooter non accennava a fermarsi, anzi proseguiva la corsa superando gli incroci di via don Gnocchi e via Fulvia ad altissima velocità. Inoltre, per sottrarsi al controllo, saliva sui marciapiedi, zigzagava tra i veicoli, creando pericolo sia per i pedoni che per i veicoli in transito, nonché intralcio al traffico particolarmente intenso data l’ora.

Iveicoli in transito erano costretti a brusche frenate per evitare l'impatto con lo scooter. I "nibbio" riuscivano a non perdere di vista i fuggitivi; anzi per ben due volte riuscivano ad affiancarli, intimando loro di fermarsi, ma gli stessi proseguivano la corsa. All’incrocio con via Montello, il conducente dello scooter, sempre ad alta velocità, saliva nuovamente sul marciapiede, ma questa volta i poliziotti lo seguivano, lo affiancavano e riuscivano a bloccargli la marcia. Gli occupanti dello scooter

Dagli accertamenti condotti dalla Sezione volanti, si accertava che M.M era privo di patente di guida poiché mai conseguita, mentre lo scoooter, intestato alla fidanzata A.D.P., era stato già sottoposto a sequestro amministrativo da personale dell’Arma dei Carabinieri il 15 gennaio scorso. Alla luce di quanto emerso, M.M. veniva indagato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale; e inoltre a suo carico venovano contestate violazioni al Codice della Strada per un importo di oltre 8.000 euro. Lo scooter è stato sequestrato e affidato in custodia giudiziale.