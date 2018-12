Fulmine colpisce una villetta: esplode tv, paura per una famiglia

VILLA CASTELLI - Un fulmine ha colpito una villetta a Villa Castelli, provocando l'esplosione di una televisione: sono stati momenti di paura per la famiglia che ha visto una fiammata, poi il fumo invadere la stanza e l'intero immobile. Non ci sono stati feriti, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco partiti dal comando provinciale di Brindisi: hanno lavorato per mettere in sicurezza l'immobile, evitando che i presenti restassero intossicati.

E' successo nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 17 dicembre 2018) attorno alle 14,20. La famiglia aveva da poco terminato di pranzare. All'improvviso ci sarebbe stata l'esplosione della televisione, centrata in pieno da un fulmine. Immediata è stata la chiamata al 115, il numero di ermegenza dei pompieri. Fuori uso l'impianto elettrico, stando a quanto si apprende.