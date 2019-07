Fuochi d'artificio al matrimonio: colpito al volto, perde un occhio

LATIANO – Incidente durante un banchetto nuziale: un uomo è stato colpito al volto da uno dei fuochi d’artificio accesi al culmine del ricevimento, ed ha perso un occhio. Il ferito è stato tarsferito d'urgenza in ospedale da un'altra persona, prima che il luogo fosse raggiunto dall'ambulanza del 118: si tratta di un 38enne, e sul caso indaga la polizia. Il paziente è ricoverato nel reparto di oculistica del "Perrino" di Brindisi, con una prognosi iniziale di 30 giorni.

L’incidente si è verificato nella serata di martedì 9 luglio in un noto locale per ricevimenti di Latiano. Come già detto, sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia di Mesagne, giunti sul posto subito dopo i fatti. Vanno accertate tutte le circostanze del ferimento: ciò che è emerso fino a questo momento è che l'artifizio pirotecnico, parte acceso da un'latra persona, ha preso una traiettoria diversa rispetto a quella prevista, centrando M.D.O. al viso.

Al momento non è noto se il ferito sia un dipendente della struttura, un invitato oppure un addetto allo spettacolo pirotecnico. Certo è che per utilizzare i fuochi d’artificio sono necessarie particolari licenze e autorizzazioni e che chi li manovra deve essere persona esperta munita di licenza, rilasciata dopo l’accertamento di specifici requisiti di idoneità di tipo morale e professionale. Gli investigatori sono al lavoro.