CAROVIGNO - Furgone in fiamme, questa mattina, mentre era in marcia sulla strada che collega Santa Sabina a Carovigno. Il conducente è riuscito a fermare il mezzo. L'incendio è divampato mentre il camion era in marcia e si trovava a poca distanza dalla stazione ferroviaria. Erano quasi le 8. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco.