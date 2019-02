Shopping nel centro commerciale senza pagare: arrestate

SAN PIETRO VERNOTICO – Acquisti in alcuni negozi del centro commerciale di Surbo senza pagare: bracciali, collane, vestiti e anche piccoli elettrodomestici, per un valore complessivo di duemila euro. Con l’accusa di furto sono state arrestate Nadia Miglietta, 41 anni, e Giorgia Masi, 25 anni, entrambe residenti a San Pietro Vernotico.

La perquisizione

Entrambe sono ai domiciliari. Sono state fermate e arrestate, in flagranza di reato, dai carabinieri della stazione di Surbo nella serata di ieri, primo febbraio 2019.

Le due donne sono state sottoposte a perquisizione nel centro commerciale, dopo la segnalazione del personale dei negozi: erano riuscite a nascondere “ consolle gioco, capi abbigliamento diversi, come camicie, sciarpe, felpe” e “due collane, due paia di orecchini e due bracciali”, per un valore di 600 euro.

L’auto

La perquisizione, successivamente, è stata estesa all’auto usata dalle due donne per raggiungere il centro commerciale di Surbo, una Fiat Stilo, in uso a Nadia Miglietta. All’interno dell’utilitaria sono stati trovati “materiale elettrico, giochi e piccoli elettrodomestici”. Tutto oggetto di furto consumato all’interno del supermercato, per un valore di 1.400 euro.

Miglietta e Masi restano ristrette nelle rispettive abitazioni, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, competente per territorio.