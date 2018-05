Furti di auto: altre tre vetture recuperate e restituite ai proprietari

Altre tre auto oggetto di furto sono state recuperate nei giorni scorsi dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi.

Due di queste sono state rinvenute dai militari della stazione di San Pietro Vernotico. Si tratta di una Fiat 500 X che si trovava all’altezza dell’incrocio per Tuturano, rubata il 2 maggio a Brindisi, e di un Fiat Doblò recuperato il 10 maggio, stesso giorno in cui era stato rubato, in via Ancora.

I carabinieri del Norm della compagnia di Brindisi, nella zona tra Jaddico ed Apani, hanno recuperato invece una Ford Fiesta asportata il 10 maggio 2018 e denunciata negli uffici della stazione carabinieri di Brindisi Casale.