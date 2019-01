Furti di auto e ricettazione dei pezzi, condanna definitiva e arresto

FASANO - Condannato in via definitiva con l'accusa definitiva di furti di auto: Tommaso Bentivoglio, 28 anni, di Fasano, è stato arrestato e condotto in carcere per espiare la pena a quattro anni, undici mesi e dieci giorni per una serie di reati commessi in provincia di Taranto, Lecce, Cisternino e Fasano. Nel maggio scorso unitamente a due complici aveva allestito un’officina clandestina in cui cannibalizzavano le autovetture oggetto di furto.

A Martina Franca nel maggio 2012 unitamente a due complici giunti a bordo di una Mercedes, mentre l’autista era rimasto nell’auto con il motore acceso gli altri tentarono di forzare lo sportello anteriore sinistro di un’auto di grossa cilindrata in sosta con uno “spadino”, ma vennero arrestati in flagranza da una pattuglia dei carabinieri. Altro episodio riguarda l’arresto per ricettazione e riciclaggio di autovetture provento di furto, fatto avvenuto nel mese di maggio 2018. L’arrestato assieme a due fasanesi venne sorpreso dai carabinieri all’interno di un garage adibito ad officina meccanica clandestina: erano intenti a smontare un’autovettura Fiat 500 di proprietà di una società di autonoleggio con sede a Bolzano.

L’auto era stata denunciata quale provento di furto il giorno prima da un turista tedesco 54enne. La perquisizione dell’officina clandestina portò alla scoperta di una Fiat Panda, denunciata quale provento di furto nell’aprile 2018 da una 32enne di Talsano.

