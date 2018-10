Furti di olive: intensificati i controlli. Una coppia arrestata in flagranza

CEGLIE MESSAPICA – Avevano appena finito di scaricare due quintali di olive sul carrello dei un trattore, quando sono arrivati i carabinieri. Una coppia di Ceglie Messapica è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri delle stazioni territoriale e forestale di Ceglie Messapica. Si tratta del 72enne G.D. G. e della 50enne G. D. M.

I due sono stati sorpresi in contrada Virscigliulo, in un terreno di proprietà di una signora residente in provincia di Milano. Le ulive rubate sono state restituite su delega della proprietaria al fattore della proprietà, che è stato attivato nella circostanza. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, sono stati rimessi in libertà.

Con l’avvento della stagione autunnale periodo di raccolta il comando provinciale ha intensificato i servizi nell’ambito delle aree rurali, volti a contrastare i furti dei prodotti agricoli. In tale contesto è anche di grande ausilio la segnalazione effettuata anche in forma anonima, attività che può fare ogni cittadino che ha cognizione diretta di un reato, cognizione avuta anche in maniera occasionale allorquando nel transitare per le strade interpoderali si notano individui in orari “particolari” fare razzia di prodotti agricoli.

I reati nelle aree rurali non sono a consumazione istantanea necessitano –affinché si compiano- di un certo lasso temporale, quindi si ha un margine sufficiente per effettuare una segnalazione e i Carabinieri il tempo per un efficace intervento.

