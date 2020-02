L'amuchina va a ruba: continui furti di dispenser nell'ospedale Perrino

BRINDISI – L’amuchina va a ruba. Non si tratta di un’iperbole ma è quello che sta avvenendo concretamente, in questi giorni, all’interno dell’ospedale Perrino di Brindisi. Ormai non si contano più i dispenser a pressione di gel igienizzante razziati. Non si fa in tempo a rimpiazzarne uno, che in un baleno sparisce anche quello nuovo.

L’Asl Brindisi ha tentato di correre ai ripari, rinforzando i contenitori con staffe di ferro bloccate da un lucchetto. La contromossa, però, non ha sortito gli effetti sperati, perché i dispenser vengono depredati di continuo. I più colpiti sono i sette distributori situati lungo li corridoio del piano 1, dove il Cup (centro unico di prenotazione) e gli ambulatori in cui vengono effettuati i prelievi di sangue sono frequentati quotidianamente da un gran numero di utenti. Ma gli incivili sono entrati in azione anche fra i vari reparti ai piani superiori.

Basti pensare che in tutto l’ospedale si trovano centinaia di dispenser, installati ben prima che si verificasse l’emergenza coronavirus. Poi, con l’arrivo in Italia del virus, l'amuchina è diventato un bene richiestissimo.Tutto questo ha avuto due conseguenze: un fenomeno speculativo (su E-bay è possibile trovare boccette anche al costo di 500 euro) e il deprecabile fenomeno dei furti, come appunto sta avvenendo al Perrino.