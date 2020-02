Distributori di benzina e negozi nel mirino: notte movimentata al Casale

BRINDISI – Due negozi e due distributori di benzina nel mirino del latri. Notte movimentata al rione Casale. Un paio di ignoti malfattori, intorno alle ore 2 di giovedì (27 febbraio), a bordo di una moto, hanno scassinato la gettoniera dell’impianto self service dell’area di servizio Q8 situata in via Provinciale San Vito, a pochi metri dal dormitorio per migranti. Poi, sempre a bordo della moto, si sono diretti verso il distributore Q8 situata in via Benedetto Brin. Anche in questo caso hanno rotto la gettoniera dell’impianto automatico del car wash.

Entrambi gli uomini hanno agito con il volto parzialmente coperto. I carabinieri della compagnia di Brindisi hanno ricostruito le due incursioni grazie alle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza. Non è escluso che gli stessi individui abbiano tentato di svaligiare un bar e una ferramenta che si trovano sempre al rione Casale. E’ da appurare se i due furti ai danni dei distributori di benzina siano stati consumati. Si indaga per identificare i responsabili.