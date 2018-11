Furti e guida senza patente: arriva il conto della giustizia per un brindisino

BRINDISI - I carabinieri della stazione di Brindisi Centro hanno tratto in arresto Massimo Angelini 45enne del luogo. L’uomo è stato colpito da ordine di carcerazione per cumulo pene emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi. L’arrestato che ha al suo attivo tutta una serie di vicissitudini di carattere giudiziario per i reati di violazione alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, furti, guida senza patente, commessi in Brindisi dal 2011 al 2017, deve espiare 3 anni 6 mesi e 18 giorni di reclusione. Dopo l’espletamento delle formalità di rito è stato condotto nella casa circondariale di Brindisi.