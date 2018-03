Furti in appartamento: Brindisino in carcere per scontare la pena

BRINDISI – La giustizia presenta il conto a un brindisino condannato per furti in abitazione. Il 47enne Francesco Lagatta è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi, dove sconterà la parte residua di una condanna a 4 anni, due mesi e 27 giorni di reclusione, per dei furti commessi nel 2015 a Salice Salentino e Mesagne, dove svaligiò la casa di una 86enne affetta da Alzhaimer, davanti agli occhi della pensionata.

L’uomo è stato raggiunto da un ordine di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione. Il provvedimento restrittivo gli è stato notificato dai carabinieri della stazione di Brindisi Centro.