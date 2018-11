Furti nelle contrade di Ostuni, arrivano i vigilantes: ladri in fuga

OSTUNI - Ladri in azione nelle contrade di Ostuni. Ladri costretti a darsi alla fuga per il tempestivo intervento delle guardia giurate dell'istituto di vigilanza Secutitas Puglia srl.

Nella serata di ieri, sabato 10 novembre 2018, sono stati registrati due episodi. Nel primo, intorno alle 18.10, i ladri hanno tentato di forzare una finestra di un'abitazione in contrada Santa Lucia: l’allarme è scattato ed è arrivata una pattuglia della Securitas. I ladri, a quel punto si sono allontanati con uno scooter, risultato poi appartente al proprietario dell’abitazione. Il mezzo è stato abbandonato nelle campagne e recuperato.

Il secondo intervento è avvenuto alle 21 in contrada Monte La Rena. Anche in questo caso i ladri hanno forzato una finestra laterale dell’abitazione, dandosi alla fuga grazie al tempestivo intervento delle pattuglie. In entrambi i casi, è stato avvisato il commissariato di Ostuni.

