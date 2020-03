Furti in serie di pluviali di rame: identificati e arrestati i presunti autori

SAN VITO DEI NORMANNI – Avrebbero commesso numerosi furti di pluviali in rame, nel mese di maggio 2019. Patrizia Bellanova, 31 anni, di San Vito dei Normanni, e Michele Iurilli, 33 anni, di Margherita di Savoia (Foggia) sono stati arrestati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in regime di domiciliari emessa dal gip del tribunale di Brindisi, al culmine di indagini condotte dai carabinieri del Norm della compagnia di San Vito dei Normanni. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito a Margherita di Savoia, dove la Bellanova si trovava insieme a Iurilli.