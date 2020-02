Carabinieri nascosti all'interno della scuola: ladro con le mani nel sacco

FRANCAVILLA FONTANA – I carabinieri si sono nascosti all’interno della scuola e hanno colto il ladro di monetine con le mani nel sacco. A Francavilla Fontana arriva la prima, importante, risposta delle forze dell’ordine al fenomeno dei furti negli istituti scolastici di ogni ordine e grado: una piaga che dai primi giorni del 2020 affligge tutta la provincia di Brindisi e in particolare anche il capoluogo.

Nonostante fosse sottoposto al regime degli arresti domiciliati, un uomo di 27 anni intorno alle ore 2 della scorsa notte (mercoledì 19 febbraio) è uscito dalla propria abitazione e si è diretto verso il liceo classico “V. Lilla”, situato in viale Lilla. Una volta sul posto, il giovane ha forzato il portone di ingresso è si è diretto verso i distributori di bibite e merendine.

Pensava di poter agire indisturbato, nel silenzio di una scuola deserta. Ma si sbagliava di grosso, perché i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana al comando del capitano Gianluca Cipolletta si erano appostati proprio lì, a pochi passi dalle macchinette. Non appena il 27enne ha forzato la cassettina con le monetine, i militari sono usciti allo scoperto, bloccandolo. Di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, l’indagato è stato condotto in carcere. Dovrà rispondere dei reati di evasione, danneggiamento aggravato e tentato furto.

Il problema delle intrusioni notturne all'interno delle scuole era stato al centro di un tavolo convocato lo scorso 5 febbraio in prefettura, a seguito di una lunga serie di furti perpetrati sia a Brindisi che nei Comuni della provincia. In quella sede si decise di arginare l’escalation installando nuove telecamere, nuovi impianti di allarme e sistemi anti-intrusione per la difesa passiva. Ma fondamentale è il ruolo delle forze dell’ordine, che nelle ultime settimane hanno potenziato i servizi di controllo nei pressi degli istituti scolastici. E i risultati cominciano ad arrivare.

