Doppio colpo nel Salento: banda della Bmw intercettata nel Brindisino

TORCHIAROLO – Dopo un colpo sventato e uno andato a segno in provincia di Lecce, è stata notata nel Brindisino, sulla strada provinciale che collega Torchiarolo a San Pietro Vernotico, una banda a bordo di una Bmw station wagon scura presumibilmente coinvolta nei due episodi.

I malfattori la scorsa notte (15 novembre), una decina di minuti prima delle 3, hanno fatto visita alla stazione Total situata sulla strada che collega Martano a Soleto, già presa di mira di recente, il 23 ottobre. La segnalazione è partita dal sistema di allarme, collegato alla sala operativa di un istituto di vigilanza privata, AlmaRoma.

Le guardie giurate hanno raggiunto il luogo, sicuri che i ladri fossero ancora all’interno della caffetteria e tabaccheria. Tanto che hanno persino indossato i giubbotti antiproiettile. Una volta sul luogo, effettivamente hanno notato una “squadra” composto da quattro individui, tutti incappucciati e dai volti irriconoscibili. Avevano sfondato il vetro di una delle porte di ingresso servendosi id una grossa pietra. Una volta all’interno, cesta in mano, la razzia di sigarette e merce prelevata dagli scaffali

In quelle stesse ore, un altro furto è stato perpetrato ai danni di una pizzeria, questa volta a Novoli. È accaduto in via Sicilia. L'antifurto ha richiamato sul posto dapprima le guardie giurate dell'istituto "La Velialpol", poi anche vittima e carabinieri. I ladri, da quanto è stato constatato, si sono diretti subito verso il registratore di cassa, dopo aver mandato in frantumi il vetro di una finestra del locale. All'interno, però, hanno trovato appena una cinquantina di euro. Caccia ai malviventi.

Si sospetta che entrambi i colpi siano riconducibili alla stessa banda che ha agito a bordo di una Bmw sw e che è stata vista sfrecciare, poco dopo, fa Torchiarolo e San Pietro Vernotico, facendo perdere le sue tracce.