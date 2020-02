Furto di 50 euro dal Postamat e furto di elettricità: cinque denunce

Un 31enne di Torre Santa Susanna è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato: ha rubato soldi dal Postamat mentre un utente prelevava. In particolare, a seguito dell’analisi di filmati della videosorveglianza installati presso lo sportello Atm dell'Ufficio postale di Echie, è stato accertato che l’uomo, nel mese di gennaio 2020, approfittando della distrazione della vittima, si è impossessato di 50 euro prelevati dallo sportello.

Furto di elettricità

A Latiano, invece, quattro persone sono state denunciate per furto di energia elettrica. Nello specifico, a seguito di un controllo effettuato presso l’abitazione di una 57enne, proprietaria dell’immobile, i carabinieri, coadiuvati da personale tecnico, hanno accertato che la donna, dopo essersi allacciata abusivamente alla rete elettrica, con collegamento diretto al cavo principale, ha concesso successivamente in locazione lo stesso immobile ad altre persone, procurando un ammanco di energia elettrica per un danno complessivo di euro 6mila euroeuro circa, stimati tra il 2015 e il 2019.