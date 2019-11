By pass al contatore: un uomo arrestato per furto di acqua

TORRE SANTA SUSANNA – I carabinieri della Stazione di Torre Santa Susanna hanno arrestato per furto aggravato e continuato di acqua, un 50enne del posto. I militari, in seguito a un controllo effettuato nella sua abitazione, congiuntamente al personale dell’Acquedotto Pugliese spa, hanno accertato il furto di acqua mediante l’applicazione di un by-pass al contatore, nell’arco temporale 2018 -2019, per danno un complessivo di 4mila euro.

Gallery