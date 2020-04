Furto aggravato di energia elettrica: coppia arrestata e rimessa in libertà

ORIA - I carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana hanno arrestato, in flagranza di reato, una coppia di coniugi di 52 e 50 anni di Oria, per furto aggravato di energia elettrica in concorso. In particolare, in seguito a un controllo effettuato presso la loro abitazione, congiuntamente al personale di Enel, è stato accertato il furto di energia elettrica, attraverso l’installazione di un by-pass al contatore, per un danno di 5.436 euro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati rimessi in libertà.

