Furto aggravato, giovane trasferito presso l’Istituto penale per i minorenni

FASANO - I carabinieri della stazione di Fasano hanno arrestato su “revoca di decreto di sospensione e contestuale ripristino di ordine di esecuzione della carcerazione” emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, Giovanni Lacirignola, 20enne del posto. Il giovane deve espiare 8 mesi di reclusione per furto aggravato commesso ad Altamura (Ba) nel 2016. L’arrestato espletate le formalità di rito è stato tradotto presso l’Istituto penale per i minorenni di Bari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.