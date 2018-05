Furto al negozio Tally Weijl di Lecce: la polizia arresta tre giovani di Brindisi

BRINDISI – I poliziotti hanno subito riconosciuto il suo volto. Un giovane brindisino è finito nuovamente nei guai per un furto perpetrato ieri pomeriggio (15 maggio) in un negozio nel centro di Lecce. L’uomo aveva raggiunto il capoluogo salentino insieme a due ragazze. Tutti e tre sono stati arrestati in regime di domiciliari. Si tratta di Tamara Niccoli, 26 anni, Antonella DeGiorgi, 25 anni, e Simone Cuneo, 19 anni.

Una Volante, transitando in via Nazario Sauro, ha notato i tre brindisini mentre uscivano dal negozio Coin ed entravano all’interno del negozio Tally Weijl, sito sempre su via Nazario Sauro a pochi metri dal Coin. Il ragazzo era noto agli agenti in quanto già sorpreso in passato a sottrarre dei profumi nel negozio Coin insieme ad altre persone. Per questo i poliziotti, allertati nel frattempo dagli addetti alla sicurezza dell'Isi Group srl, hanno atteso l’uscita dal negozio dei tre per procedere ad un accurato controllo. Non era da escludere, infatti, che gli stessi si trovassero all’interno dell’esercizio per porre in essere analoghi furti.

Dopo circa dieci minuti in effetti i tre ragazzi sono usciti a passo veloce dal negozio, dirigendosi verso piazza Mazzini. I poliziotti li attendevano al varco e, mentre attraversavano la strada, li hanno bloccati. Nella borsa di una delle donne, i poliziotti hanno trovato un capo di abbigliamento con l’etichetta tagliata. Alla richiesta di spiegazioni, la donna ha riferito di non avere lo scontrino poiché acquistata, a suo dire, diversi giorni prima.

A quel punto gli agenti hanno proceduto con un controllo accurato in questura, recuperando capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa 170 euro. Solo dopo la comunicazione degli agenti i commessi si sono accorti effettivamente che vi erano alcune placche rotte all’interno del negozio, tra i camerini e altri luoghi di pertinenza.